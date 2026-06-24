Как официальная статистика оценивает рынок топлива в Черноземье

За неделю с 8 по 15 июня (последняя официальная статистика, ее обновление ожидается сегодня вечером), по данным Росстата, наиболее заметный среди шести регионов Черноземья рост цен на бензин марки АИ-95 был зафиксирован в Воронежской области, где средняя стоимость литра увеличилась почти на 4% — до 75,2 ₽ В Курской области повышение составило 2,6%, до 72,11 ₽ за литр. В Тамбовской области АИ-95 подорожал на 1,8%, достигнув 72,74 ₽ В Белгородской области рост оказался минимальным — 0,5%, до 69,78 ₽ за литр. В Липецкой и Орловской областях не приводится динамика в процентах, зафиксирована лишь абсолютная стоимость — 71,55 и 68,81 ₽ соответственно.