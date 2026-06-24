В Волгограде приставы спасли полуторагодовалого малыша и передали его бабушке

Сначала они выехали в Камышин, но там выяснилось, что мать с ребенком уже уехала в Волгоград. За считанные минуты приставы узнали: женщина планирует улететь в Москву тем же вечером. Сотрудники Дзержинского отдела прибыли в аэропорт вместе с бабушкой, психологом и представителями опеки. Они убедили мать проехать в отдел для разбирательства. Там малыша передали бабушке. Исполнительное производство закрыли. Ребенок в безопасности.