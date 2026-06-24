В лагере «Заря» Воронежской области прошла встреча со стоматологом

Стоматолог Борисоглебской районной больницы Николай Щербинин встретился с детьми из оздоровительного лагеря «Заря» в Воронежской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Врач провел профилактическую беседу на тему «Зачем чистить зубы? Основы кариеса». Главная цель встречи — поднять уровень знаний ребят и замотивировать их осознанно ухаживать за своей улыбкой. В ходе встречи дети узнали, как защитить зубы от кариеса, правильно держать щетку, сколько времени уделять чистке, а также какие продукты укрепляют эмаль. В игровой форме они учились внедрять полезные привычки питания и гигиены в свою повседневную жизнь.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.