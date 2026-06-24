В лагере «Заря» Воронежской области прошла встреча со стоматологом

Врач провел профилактическую беседу на тему «Зачем чистить зубы? Основы кариеса». Главная цель встречи — поднять уровень знаний ребят и замотивировать их осознанно ухаживать за своей улыбкой. В ходе встречи дети узнали, как защитить зубы от кариеса, правильно держать щетку, сколько времени уделять чистке, а также какие продукты укрепляют эмаль. В игровой форме они учились внедрять полезные привычки питания и гигиены в свою повседневную жизнь.