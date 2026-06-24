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Суд запретил ростовскому предпринимателю производить молочную продукцию из-за фальсификата

В Ростовской области индивидуальному предпринимателю запретили выпуск молочной продукции после неоднократных нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Суд запретил индивидуальному предпринимателю из Ростовской области производить молочную продукцию. Причиной стал неоднократный выпуск фальсифицированных товаров. Решение было принято по иску Россельхознадзора.

В 2024—2025 годах лабораторные исследования не раз выявляли нарушения. В молочке находили растительные масла и жиры, которых по требованиям техрегламентов быть не должно. Предприниматель выпускал сметану, масло и творог под разными брендами. Ведомство направляло предупреждения, но нарушитель мер не принял. Тогда Россельхознадзор обратился в суд.

Теперь предпринимателю запрещено производить продукцию под несколькими торговыми марками. Решение суда уже передано судебным приставам для исполнения.

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