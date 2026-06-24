Суд запретил ростовскому предпринимателю производить молочную продукцию из-за фальсификата

В 2024—2025 годах лабораторные исследования не раз выявляли нарушения. В молочке находили растительные масла и жиры, которых по требованиям техрегламентов быть не должно. Предприниматель выпускал сметану, масло и творог под разными брендами. Ведомство направляло предупреждения, но нарушитель мер не принял. Тогда Россельхознадзор обратился в суд.