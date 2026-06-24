Суд запретил донскому ИП производить молочную продукцию

В Ростове‑на‑Дону суд запретил предпринимателю выпускать молочную продукцию. Причина — неоднократная продажа фальсификата, рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.
Нарушения выявляли в 2024 и 2025 годах. Лаборатории обнаружили в продукции растительные масла и жиры — их не должно быть в молочных товарах. Проблемы нашлись в жирно‑кислотном составе продуктов.
Сначала ведомство отправляло предпринимателю письма с предупреждениями, но тот не исправил ситуацию. Тогда Россельхознадзор обратился в суд.
Под запрет попали: сметана «Молочная марка», творог «Молочная марка» и «Лучший продукт», а также масла «Правильный выбор», «Крестьянское» и «Традиционное».
Решение суда передали судебным приставам — они проследят за его исполнением.