Смогут ли 59 юных россиян победить на шахматном ЧМ в Батуми?

Дети из 68 стран соревнуются в Грузии до 28 июня — многие россияне уже стартовали с побед.
В июне стартовало сразу несколько чемпионатов мира по шахматам.
В Батуми (Грузия) с 15 по 28 июня соревнуются дети в возрасте от 8 до 12 лет. Они приехали из 68 стран мира, включая 59 россиян.
В Монтесильвано (Италия) в эти же дни соберутся 758 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет из 84 стран. На этот турнир приехало 27 россиян.
Что касается соревнований в Грузии, то многие наши мальчишки и девчонки стартовали с побед. Мы будем следить за ходом соревнований и сообщим их итоги. Болеем за наших!
Меньший интерес представляет командный чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид) и блицу, который проходил с 16 по 22 июня в Гонконге (Китай). Из-за санкций наши команды не были допущены на соревнования, тем не менее несколько ведущих российских шахматистов выступили за некоторые команды. Среди них были Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Пётр Свидлер, подающий большие надежды юный Роман Шогджиев и др.