Смогут ли 59 юных россиян победить на шахматном ЧМ в Батуми?

Меньший интерес представляет командный чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид) и блицу, который проходил с 16 по 22 июня в Гонконге (Китай). Из-за санкций наши команды не были допущены на соревнования, тем не менее несколько ведущих российских шахматистов выступили за некоторые команды. Среди них были Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Пётр Свидлер, подающий большие надежды юный Роман Шогджиев и др.