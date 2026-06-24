В Кремле оценили динамику ухудшения ситуации на фронте для Киева

Песков подчеркнул: киевский режим огрызается, проявляя свою «уже очевидную нацистскую натуру». По его словам, это выражается в ударах по гражданским объектам инфраструктуры. Он напомнил о поручении, которое Владимир Путин дал на совещании с правительством 23 июня. Президент поставил задачу минимизировать последствия ударов по гражданским объектам. Представитель Кремля подчеркнул, что эта работа ложится на плечи российских военных и профильных ведомств. Он отметил, что они занимаются этим в круглосуточном режиме.