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В Кремле оценили динамику ухудшения ситуации на фронте для Киева

Каждый день ситуация на линии фронта становится все более тяжелой для Киева. В какой-то момент для Украины наступят необратимые последствия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что украинская сторона в ответ на это лишь «огрызается».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту, и в определенное время наступят необратимые процессы для киевского режима. Поэтому киевский режим огрызается, огрызается как может», — пояснил Песков журналистам.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, на что рассчитывает Владимир Зеленский. Речь шла о попытках украинских властей изолировать Крым, создать некое подобие блокады, а также о возможных ответных шагах со стороны России.

Песков подчеркнул: киевский режим огрызается, проявляя свою «уже очевидную нацистскую натуру». По его словам, это выражается в ударах по гражданским объектам инфраструктуры. Он напомнил о поручении, которое Владимир Путин дал на совещании с правительством 23 июня. Президент поставил задачу минимизировать последствия ударов по гражданским объектам. Представитель Кремля подчеркнул, что эта работа ложится на плечи российских военных и профильных ведомств. Он отметил, что они занимаются этим в круглосуточном режиме.

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