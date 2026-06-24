В Кремле оценили динамику ухудшения ситуации на фронте для Киева

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту, и в определенное время наступят необратимые процессы для киевского режима. Поэтому киевский режим огрызается, огрызается как может», — пояснил Песков журналистам.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, на что рассчитывает Владимир Зеленский. Речь шла о попытках украинских властей изолировать Крым, создать некое подобие блокады, а также о возможных ответных шагах со стороны России.
Песков подчеркнул: киевский режим огрызается, проявляя свою «уже очевидную нацистскую натуру». По его словам, это выражается в ударах по гражданским объектам инфраструктуры. Он напомнил о поручении, которое Владимир Путин дал на совещании с правительством 23 июня. Президент поставил задачу минимизировать последствия ударов по гражданским объектам. Представитель Кремля подчеркнул, что эта работа ложится на плечи российских военных и профильных ведомств. Он отметил, что они занимаются этим в круглосуточном режиме.