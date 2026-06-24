Уроженец Ростова Дибров может частично потерять подвижность руки

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров рискует частично потерять подвижность руки из-за того, что отказался от операции при сложном переломе. Об этом сообщает Mash со ссылкой на собственные источники.
Ранее мы сообщали, что шоумен был госпитализирован в больницу после падения с лестницы в ночном клубе.
По данным источника, врачи рекомендовали экстренный остеосинтез — установку металлических пластин для правильного сращения осколков кости. Несмотря на это, Дибров покинул стационар через несколько часов после поступления, оформив отказ от хирургического вмешательства.
Медики предупреждают о серьёзных последствиях такого решения. Из-за возрастных особенностей регенерации тканей сращение кости со смещением может привести к хроническим болям и деформации сустава. Специалисты отмечают, что телеведущий рискует частично или полностью потерять подвижность кисти. В дальнейшем это может потребовать более сложной операции, которая не гарантирует восстановления функций руки.