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Уроженец Ростова Дибров может частично потерять подвижность руки

Об этом сообщает Mash со ссылкой на собственные источники.

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров рискует частично потерять подвижность руки из-за того, что отказался от операции при сложном переломе. Об этом сообщает Mash со ссылкой на собственные источники.

Ранее мы сообщали, что шоумен был госпитализирован в больницу после падения с лестницы в ночном клубе.

По данным источника, врачи рекомендовали экстренный остеосинтез — установку металлических пластин для правильного сращения осколков кости. Несмотря на это, Дибров покинул стационар через несколько часов после поступления, оформив отказ от хирургического вмешательства.

Медики предупреждают о серьёзных последствиях такого решения. Из-за возрастных особенностей регенерации тканей сращение кости со смещением может привести к хроническим болям и деформации сустава. Специалисты отмечают, что телеведущий рискует частично или полностью потерять подвижность кисти. В дальнейшем это может потребовать более сложной операции, которая не гарантирует восстановления функций руки.