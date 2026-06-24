Уроженец Ростова Дибров может частично потерять подвижность руки

Медики предупреждают о серьёзных последствиях такого решения. Из-за возрастных особенностей регенерации тканей сращение кости со смещением может привести к хроническим болям и деформации сустава. Специалисты отмечают, что телеведущий рискует частично или полностью потерять подвижность кисти. В дальнейшем это может потребовать более сложной операции, которая не гарантирует восстановления функций руки.