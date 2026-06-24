Ростовчане массово ищут в интернете, как слить бензин

Ростовская область оказалась в топе регионов по числу поисковых запросов о том, как слить бензин из автомобильного бака. Как передает Привет-Ростов, интерес вырос на фоне подорожания топлива и сообщений о его нехватке в Ростовском регионе.
По данным сервиса «Яндекс Вордстат», за последний месяц пользователи из России сделали более 100 тысяч подобных запросов. В Ростовской области запрос «как слить бензин» использовали 4592 раза, в том числе 1405 раз в самом Ростове-на-Дону.
Чаще всего россияне искали способ слива топлива из Lada Granta — 4,6 тысячи запросов. Среди иномарок лидировал Chevrolet — 2,4 тысячи запросов.