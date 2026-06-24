КЖД: расписание пригородных поездов в Балтийск изменится с 29 июня

С 29 июня изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в сообщении Балтийск — Калининград. Как сообщила пресс-служба КЖД, это связано с техническими причинами.
Рельсовые автобусы будут отправляться со станции Балтийск в 6:34, 9:49, 13:08, 14:30, 16:20 и 19:05 и прибывать в Калининград в 7:38, 10:55, 14:14, 15:35, 17:25 и 20:10. Соответственно, корректируется расписание прибытия и отправления рельсобусов на промежуточных станциях.
Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».
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