КЖД: расписание пригородных поездов в Балтийск изменится с 29 июня

Рельсовые автобусы будут отправляться со станции Балтийск в 6:34, 9:49, 13:08, 14:30, 16:20 и 19:05 и прибывать в Калининград в 7:38, 10:55, 14:14, 15:35, 17:25 и 20:10. Соответственно, корректируется расписание прибытия и отправления рельсобусов на промежуточных станциях.