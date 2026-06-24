Запасы сходят на нефть

В регионах Черноземья с конца минувшей недели обострилась ситуация на рынке топлива. На отдельных АЗС фиксируются перебои с поставками отдельных марок бензина, на других — с опережением рынка растут цены, а повышенный спрос приводит к образованию очередей на оставшихся станциях. Воронежские власти заявили об ограничениях на отпуск топлива на основных федеральных брендах АЗС, соседние регионы пока ограничиваются призывами к жителям не создавать запасы горючего и усилением контроля. Источники «Ъ-Черноземье» на рынке сообщают о росте цен на бирже, наиболее заметном — на дизельное топливо. Эксперты говорят о «локальной» нехватке горючего, отмечая при этом, что анонсированное начало выпуска топлива по устаревшему стандарту «Евро-3» вряд ли существенно повлияет на ситуацию.
В Воронежской области крупные сети АЗС с этой недели начали «контролировать отпуск топлива», заявили в правительстве региона. То есть — вводить лимиты для покупателей. При этом запас АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива на АЗС федеральных сетей оценен как «достаточный». «Временное отсутствие на конкретных заправочных станциях» топлива связано, как уверяют власти, с «логистическими вопросами» и повышением спроса.
С 23 июня на воронежских АЗС «Лукойл» введены «временные ограничения»: в городе в бак отпускаются за раз по 30 л бензина и 60 л дизеля, на трассе — по 60 и 200 л соответственно. В любые емкости, канистры «Лукойл» горючее в Воронежской области не продает, убедился корреспондент «Ъ-Черноземье», посетивший несколько АЗС сети.
По заявлению чиновников, ФАС мониторит цены, их рост связывается с подорожанием топлива на бирже. В правительстве добавили, что на федеральном уровне «приняты соответствующие решения» и «возбуждены дела» в отношении «отдельных компаний». Ранее, 13 июня, «Татнефть» уже установила ограничение в 20 л бензина на заправках в Воронеже и Липецке.
Участник топливного рынка региона, попросивший не называть его имени, в беседе с «Ъ-Черноземье» пояснил, что в Воронежской области «действительно сложилась непростая конъюнктура». «Мы видим, что происходит сейчас на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) — “Роснефти”, “Лукойла”. Они просто прекращают торговать. Без объяснения. У них нет продукта. Они говорят: “Ну, ждите, когда-то бензовоз приедет”. По своей реализации мы видим, что очереди стоят повсюду». Впрочем, эта проблема явно носит локальный характер. Корреспондент «Ъ-Черноземье» в понедельник и вторник посетил 3 АЗС «Роснефти» и 2 АЗС «Лукойл» в Воронеже и на трассе Воронеж—Луганск. На каждой из них в наличии были все виды горючего — но наблюдались очереди с ожиданием от 15 минут до получаса.
Источник на рынке подчеркнул, что не все сети вводят ограничения на отпуск топлива, и считает «неправильным» следовать примеру «Татнефти» и «Лукойла», которые только «провоцируют ажиотаж на рынке»: «Вследствие такой политики федеральных сетей люди, которые не собирались заправляться до полного бака, были вынуждены это сделать сегодня, потому что поняли, что грядут ограничения».
В части цен особую тревогу, по словам источника «Ъ-Черноземье», вызывает дизельное топливо. По его данным, оптовая цена на бирже достигает 108−111 ₽ в пересчете на литр, тогда как розничная цена в Воронежской области составляет 85−87 ₽ Вчера и позавчера на отдельных заправках «Ъ-Черноземье» встречал дизель и по 76,25 ₽ («Роснефть»), и по 95,9 ₽ («Калина ойл»). Источники подчеркнул, что снабжение участников специальной военной операции никак не влияет на цены, поскольку «там совершенно другая структура потребления».
«ВИНК могут себе позволить, имея определенный демпфер от государства, торговать дешевле на 20−30 ₽, чем цена на бирже, — пояснил представитель одной из независимых местных компаний. — Однако для остальных участников рынка условия более жесткие: за сколько купили, за столько должны продать».
В Тамбовской области губернатор Евгений Первышов также подтвердил наличие «временных ограничений» на отпуск топлива, правда, пока они сказываются только на продаже в канистры. Он поручил региональному министерству промышленности и торговли усилить контроль за розничной продажей бензина и дизеля. Причина — повышенный спрос и «перераспределение географии поставок». Тамбовский губернатор заверил, что ситуация «полностью под контролем», а власти и поставщики «принимают меры» по обеспечению АЗС запасами. Глава региона призвал жителей отказаться от попыток закупать топливо впрок: именно из-за «ажиотажного спроса и спекулятивной перепродажи» отдельным станциям не удается своевременно восполнять запасы.
В пресс-службе тамбовского облправительства добавили, что увеличение розничного спроса «в последние дни» составило 25% «к обычным показателям».
Помимо упомянутых выше причин тамбовскими властями названа еще одна — ограниченное количество специализированных бензовозов.
Кроме того, для соблюдения «ценовой дисциплины» некоторые тамбовские АЗС обратились в региональное управление ФАС с просьбой провести внеплановые проверки в отношении других сетей АЗС.
20 июня в Липецкой области о проблемах с поставками сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, на ряде АЗС в Липецке, Ельце и округах возникли перебои с отдельными марками топлива, что создало нагрузку на станции, где горючее имеется. Господин Артамонов уточнил, что лично проехал по области и увидел очереди на заправках: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов». По его словам, поставки топлива продолжаются и важно «не раскачивать ситуацию еще сильнее».
Однако уже 23 июня в своем Telegram-канале министр информационной политики региона Михаил Шаршаков сообщил, что правительство региона рассматривает возможность введения временных ограничений на продажу топлива — например, по 30−40 л бензина и только в бак автомобиля. О других вариантах министр не сообщал, о решении публично не заявляли.
В Белгородской и Курской областях еще 2 июня появились жалобы в соцсетях на ограничения отпуска топлива в канистры на АЗС «Роснефти». Сегодня ограничения ужесточились: как сообщили власти, на белгородских АЗС «Лукойл» принято решение об отпуске не более 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки, а на ряде местных заправок «Газпромнефти» временно приостановлена продажа бензина марки АИ-95 «до пополнения запасов».
Курские заправки с 24 июня будут отпускать бензин исключительно в баки автомобилей, заявил глава региона Александр Хинштейн, добавив, что запас топлива в регионе «достаточны».
В белгородской сети АЗС «Белнефть», воронежских ВТК и «Калина ойл» отказались от комментариев «Ъ-Черноземье».
Власти Орловской области направили в ФАС России запрос по поводу правомерности роста цен, сообщил губернатор Андрей Клычков. Будучи в Москве, он «видел», что там «цены задрали до 100 ₽ за 95-й, заправки битком», писал глава в своих соцсетях. По его словам, это произошло после удара БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в столице 18 июня. Как и липецкий коллега, господин Клычков в своих соцсетях напомнил жителям о прошлом ажиотаже с гречкой.
Орловщина остается единственным регионом Черноземья, где не введены ограничения по топливу.
На ситуации в Орловской области проблемы у соседей пока, по оценке властей, не сказались .По словам орловского губернатора, перебоев с поставками и ограничений в регионе нет.
Директор по внешним коммуникациям профильной исследовательской компании NEFT Research Дмитрий Прокофьев считает, что показатели регионов Черноземья выглядят как часть «общероссийского тренда»: «Цены в макрорегионе нельзя считать завышенными — они являются частью единого процесса удорожания топлива, который с начала года привел к росту цен на бензин на 5,6% при цели инфляции в 3,5%».
По его мнению, говорить о системной нехватке топлива в Черноземье пока преждевременно: «По некоторым оценкам, нехватка топлива в стране в целом составляет порядка 10−15% от месячного потребления. Это означает, что отдельные регионы могут испытывать локальные трудности, но системного кризиса нет — есть региональные диспропорции, которые власти пытаются сгладить административными мерами».
«Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с экологическими характеристиками уровня “Евро-3”. Это временная мера, изначально введенная осенью 2025 года и продленная в мае 2026-го. Но она не является решением проблемы дефицита, так как направлена на предотвращение локальных перебоев», — полагает господин Прокофьев.