Запасы сходят на нефть

Участник топливного рынка региона, попросивший не называть его имени, в беседе с «Ъ-Черноземье» пояснил, что в Воронежской области «действительно сложилась непростая конъюнктура». «Мы видим, что происходит сейчас на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) — “Роснефти”, “Лукойла”. Они просто прекращают торговать. Без объяснения. У них нет продукта. Они говорят: “Ну, ждите, когда-то бензовоз приедет”. По своей реализации мы видим, что очереди стоят повсюду». Впрочем, эта проблема явно носит локальный характер. Корреспондент «Ъ-Черноземье» в понедельник и вторник посетил 3 АЗС «Роснефти» и 2 АЗС «Лукойл» в Воронеже и на трассе Воронеж—Луганск. На каждой из них в наличии были все виды горючего — но наблюдались очереди с ожиданием от 15 минут до получаса.