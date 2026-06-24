30-градусная жара задерживается в Красноярском крае

25 июня в Эвенкийском, Туруханском, центральных и южных муниципальных округах Красноярского края местами ожидается жара до +35 градусов. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.
Кроме того, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
Жара не африканская, но нам, сибирякам, и такой хватает. Как же пережить такую погоду в городе? Мы собрали пять рабочих способов — от обычных красноярцев. Простые и доступные лайфхаки — в материале «Комсомольской правды — Красноярск».
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