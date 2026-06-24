Ещё одна группа лесопользователей отправилась на помощь профессиональным пожарным на север края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты из Ирбейско-Саянского, Манско-Уярского и Казачинско-Пировского округов уже прибыли в Енисейск, сегодня их доставят к очагам возгораний.
«Мы едем, чтобы помочь. Природа у нас одна, и ее надо спасать. Считаем своим долгом внести вклад в сохранение наших лесов, которые являются общим достоянием и требуют бережного отношения», — рассказал лесопользователь Сергей Гоголь.
Сейчас на севере края в ликвидации пожаров участвуют более 300 арендаторов лесных участков. Они работают на кромках совместно с профессиональными пожарными.
Помогают лесопользователи и в профилактической работе, которую проводят в округах края в условиях действия режима ЧС и строгих запретов. Вместе с работниками лесной отрасли они патрулируют территории, информируют жителей, акцентируя внимание на соблюдении правил пожарной безопасности.
Первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков: «Сейчас важно объединить усилия, чтобы остановить распространение огня на севере края, где обстановка сложная. В условиях аномальной жары и отсутствия дождей главная задача — не допустить новых возгораний на всей остальной территории региона. Благодарю лесопользователей и профессиональных огнеборцев, которые сейчас помогают тушить пожары. Красноярский край никогда не оставался в стороне, когда помощь нужна была соседям. Сейчас федеральный центр и другие регионы помогают нам — это общая работа ради общей цели. Уверен, вместе мы преодолеем эту ситуацию. А осенью совместно с арендаторами приступим к восстановлению лесов».
Жителям края сейчас нужно быть максимально бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В условиях режима ЧС запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор. Нарушителям грозят крупные штрафы — до 60 тысяч рублей для физических лиц и до нескольких миллионов для юридических. Кроме того, виновные будут обязаны возместить причиненный ущерб. Такая практика в регионе наработана. Нарушитель, устроивший пожар на Есауловской петле, оплатил ущерб и затраты на тушение в размере около 2 млн рублей.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.