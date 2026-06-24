Ещё одна группа лесопользователей отправилась на помощь профессиональным пожарным на север края

Первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков: «Сейчас важно объединить усилия, чтобы остановить распространение огня на севере края, где обстановка сложная. В условиях аномальной жары и отсутствия дождей главная задача — не допустить новых возгораний на всей остальной территории региона. Благодарю лесопользователей и профессиональных огнеборцев, которые сейчас помогают тушить пожары. Красноярский край никогда не оставался в стороне, когда помощь нужна была соседям. Сейчас федеральный центр и другие регионы помогают нам — это общая работа ради общей цели. Уверен, вместе мы преодолеем эту ситуацию. А осенью совместно с арендаторами приступим к восстановлению лесов».