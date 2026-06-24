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Опрос: самые важные путешествия в жизни семьи

Новости Mail и Облако Mail запустили совместный опрос, чтобы выяснить, какие поездки россияне считают самыми значимыми для семейной истории.

У каждой семьи есть путешествия, которые становятся частью личной истории. Первая совместная поездка, медовый месяц, путешествие с ребенком или отпуск нескольких поколений — такие моменты хочется сохранить на долгие годы.

Мы хотим узнать, какие путешествия россияне считают самыми важными, как хранят фотографии и видео из этих поездок, какие снимки возвращают их к воспоминаниям чаще всего и какие кадры они считают достойными печати и семейного альбома.

Если вы собираетесь в путешествие по России, предлагаем ознакомиться с туристическим путеводителем по нашей стране. Мы расскажем, что нужно для идеального путешествия, и поможем составить интересный маршрут.