Белоруска погибла из-за опасных действий у газовой плиты

Несчастный случай произошел в одной из квартир в областном городе. Установлено, что 57-летняя женщина была у себя дома и попыталась подкурить сигарету от огня газовой плиты. В этот момент на могилевчанке вспыхнула одежда. Горожанка получила обширные термические травмы и была госпитализирована. К сожалению, врачи не смогли ее спасти, через две с половиной недели женщина скончалась.