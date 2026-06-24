Большие выходные ждут белорусов в июле

Через неделю белорусов ждут большие выходные. Подробнее рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, в Минтруда сообщили о том, сколько белорусы будут работать и отдыхать в июле. Прежде всего второй летний месяц порадует белорусов большими выходными. Всего в июле из 31 календарных дня, будут девять нерабочих дней и 22 рабочих, в том числе один день предпраздничный.
Большие выходные связаны с праздничным днем 3 июля, когда отмечается День Независимости Беларуси. В связи с этим пятница, 3 июля, будет нерабочей. С 3 июля начнутся большие выходные в Беларуси, которые продлятся три дня — по воскресенье, 5 июля, включительно.
Как уточнили в министерстве, перед трехдневными выходными с 3 по 5 июля в Беларуси также четверг, 2 июля, будет предпраздничным рабочим днем. Поэтому его продолжительность будет сокращена на один час.
Еще власти сказали о сокращении сроков отключения горячей воды в Минске.
И мы писали, что Совмин утвердил порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО в Беларуси.