Большие выходные ждут белорусов в июле

Так, в Минтруда сообщили о том, сколько белорусы будут работать и отдыхать в июле. Прежде всего второй летний месяц порадует белорусов большими выходными. Всего в июле из 31 календарных дня, будут девять нерабочих дней и 22 рабочих, в том числе один день предпраздничный.