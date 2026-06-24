Эпидемиолог рассказал, где в Беларуси меньше шансов заразиться клещевым энцефалитом

Стало известно, где в Беларуси меньше шансов заразиться клещевым энцефалитом. Об этом завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов рассказал во время пресс-конференции в Доме прессы.
По словам эпидемиолога, в Беларуси клещевой энцефалит встречается в десятки раз реже, чем клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Причем есть регион страны, где случаев клещевого энцефалита регистрируется меньше всего — это Гомельская область.
Специалист предупредил, что чаще всего клещи нападают в лесистой местности, на дачах, во время пикников, то есть в местах, где есть высокая трава или кустарники.
— Клещи цепляются за одежду и ползут вверх в поисках места для присасывания, — рассказал эпидемиолог.
Также Игнатов пояснил, что для профилактики укусов клещей следует одевать светлую и максимально закрытую одежду, чтобы вовремя заметить клеща. А после прогулки тщательно осматривать себя, детей и домашних животных, обязательно использовать репелленты.
Кроме того, белорусский эпидемиолог сказал про прививку от неизлечимой болезни.
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