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С 29 июня изменится расписание рельсобуса Балтийск — Калининград

График скорректировали по техническим причинам.

Источник: Клопс.ru

С 29 июня по техническим причинам корректируется расписание пригородных поездов, курсирующих между Балтийском и Калининградом. Об этом сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

Рельсобусы будут отправляться из Балтийска в 6:34, 9:49, 13:08, 14:30, 16:20 и 19:05. В Калининград поезда прибудут в 7:38, 10:55, 14:14, 15:35, 17:25 и 20:10. Изменения также коснутся времени стоянок и отправления на всех промежуточных станциях. Пассажирам рекомендуют учитывать обновлённое расписание при планировании поездок.

С 1 июня в Калининградской области пустили дополнительные «Ласточки» к морю.

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