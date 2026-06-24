В селе Давыдовка Саратовской области прошел слет животноводов

Слет животноводов Пугачевского района состоялся 2 июня в селе Давыдовка Саратовской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Мероприятие объединило специалистов отрасли животноводства, перерабатывающих предприятий, а также сотрудников ветеринарной и фармацевтической служб, руководителей района, представителей исполнительных и законодательных органов. Участников и гостей встречали национальные общины района, представители которых трудятся в агропромышленном комплексе. Они приготовили к празднику традиционные блюда своих кухонь, которые любой желающий смог попробовать на выставке-дегустации.
В ходе слета более 80 тружеников отрасли были награждены почетными грамотами и благодарностями различного уровня и ценными подарками. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, чей опыт и любовь к выбранному делу служат примером для молодежи. Завершился слет праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами Пугачевского района.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.