В Волжском вынесли приговор директору ООО «ВСП Групп» Камневу

Уголовное дело в отношении замруководителя МАУ «Современные городские технологии» Сергея Петрова также рассматривают в Волжском городском суде. Мужчина обвиняется в присвоении или растрата в особо крупном размере, в покушении на получение взятки в особо крупном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в нескольких эпизодах взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.