В Красноярском крае прокуратура помогла многодетной семье получить новую квартиру

В Большемуртинско-Сухобузимском округе Красноярского края семью с четырьмя малолетними детьми переселили из аварийного дома после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили в надзорном ведомстве, семья жила в многоквартирном доме 1971 года постройки, который находился в аварийном состоянии. В квартире были трещины и прогибы стен, а поврежденный потолок на кухне пропускал осадки. Кроме того, угрозу для жильцов создавали прохудившаяся крыша и гнилые перекрытия.
В 2024 году межведомственная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу. Однако, несмотря на это, администрация определила срок расселения на четвертый квартал 2029 года, сославшись на нехватку бюджетных средств и отсутствие свободного муниципального жилья.
Прокуратура провела проверку, зафиксировала нарушения жилищных прав семьи и внесла представление в адрес администрации Большемуртинско-Сухобузимского округа. Надзорное ведомство указало, что право граждан на безопасное жилье должно быть восстановлено незамедлительно.
После вмешательства прокуратуры требования были удовлетворены. Семье предоставили квартиру, соответствующую санитарным и техническим требованиям.
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