В Красноярском крае прокуратура помогла многодетной семье получить новую квартиру

Как сообщили в надзорном ведомстве, семья жила в многоквартирном доме 1971 года постройки, который находился в аварийном состоянии. В квартире были трещины и прогибы стен, а поврежденный потолок на кухне пропускал осадки. Кроме того, угрозу для жильцов создавали прохудившаяся крыша и гнилые перекрытия.