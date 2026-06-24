В Красноярском крае спасли волкособа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центре охраны дикой природы «Инстинкт» рассказали о новом подопечном — молодом волкособе, которого нашли в лесу в крайне тяжелом состоянии.
Животное было истощено и обезвожено, рядом не оказалось стаи бродячих собак, с которой он мог бы выживать. Животное доставили в центр для оказания помощи.
Сейчас состояние волкособа тяжелое: у него выявлено воспаление мочеполовой системы и признаки сильного переохлаждения. Впереди длительное лечение и этап социализации.
Найти подходящий дом для волкособов крайне сложно, поэтому этот питомец, скорее всего, останется жить под постоянным наблюдением специалистов.