«Мошки практически не было»: ихтиолог объяснил необычный сезон в Волгограде

В Волгограде завершает сезон мошка, которая обычно становится особенно активной в июне. В областной столице пик появления насекомых ожидали 10−14 июня, однако массового нашествия в этом году не произошло. На ситуацию повлияли погода и продолжительный паводок.
По словам ихтиолога Сергея Яковлева, в начале июня ветреная погода помогла снизить активность мошки. Специалист отметил, что в Волго-Ахтубинской пойме во время недавней поездки с коллегами они заметили в основном комаров, а мошки практически не было.
«Мошки же практически не было. А раз ее нет сейчас, то ждать ее нашествия в конце июня или в первых числах июля уже и не стоит», — рассказал Сергей Яковлев v102.ru.
Ранее биологи и энтомологи предполагали, что мошка начнет массово появляться в первых числах июня. На ее количество могли повлиять холодная весна, дожди и большой объем воды после паводка.
При этом комары пока сохраняют активность, так как затопленные участки и мелководье остаются подходящими местами для их размножения.
Ранее МЧС выпустило предостережени е о надвигающемся шторме.