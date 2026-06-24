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«Мошки практически не было»: ихтиолог объяснил необычный сезон в Волгограде

Волгоградцы кровососущих почти не видели, несмотря на иные прогнозы.

В Волгограде завершает сезон мошка, которая обычно становится особенно активной в июне. В областной столице пик появления насекомых ожидали 10−14 июня, однако массового нашествия в этом году не произошло. На ситуацию повлияли погода и продолжительный паводок.

По словам ихтиолога Сергея Яковлева, в начале июня ветреная погода помогла снизить активность мошки. Специалист отметил, что в Волго-Ахтубинской пойме во время недавней поездки с коллегами они заметили в основном комаров, а мошки практически не было.

«Мошки же практически не было. А раз ее нет сейчас, то ждать ее нашествия в конце июня или в первых числах июля уже и не стоит», — рассказал Сергей Яковлев v102.ru.

Ранее биологи и энтомологи предполагали, что мошка начнет массово появляться в первых числах июня. На ее количество могли повлиять холодная весна, дожди и большой объем воды после паводка.

При этом комары пока сохраняют активность, так как затопленные участки и мелководье остаются подходящими местами для их размножения.

Ранее МЧС выпустило предостережени е о надвигающемся шторме.

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