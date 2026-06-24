Новую соцвыплату на детей оформили почти 12 тыс. волгоградцев

Напомним, что право на ежегодную семейную выплату имеют работающие родители (усыновители, опекуну и попечители) двух и более детей, которые в 2025 году имели налогооблагаемый доход. Мера поддержки предусмотрена для тех, кто воспитывает детей до 18 лет или 23-х лет, но в том случае, если ребенок учится на дневном отделении в учебном заведении.