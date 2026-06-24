11 нижегородцев вошли во второй поток программы «Команда России»

Онлайн‑этап программы продолжается до 15 августа 2026 года и включает три блока: «Цели и ценности» (приоритеты национального развития и лучшие практики в социальной, демографической и культурной политике), «Управление и лидерство» (командная работа, управленческое мышление, масштабирование инициатив) и «Инструменты реализации» (социальная архитектура, медиакоммуникации, цифровые технологии, поиск ресурсов). Очный финал запланирован на конец августа 2026 года в Мастерской управления «Сенеж», где участники представят проекты федеральным и региональным руководителям и экспертам.