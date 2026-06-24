11 нижегородцев вошли во второй поток программы «Команда России»

11 жителей Нижегородской области вошли во второй поток программы «Команда России», реализуемой в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщают организаторы.
Всего в новый сезон попали 150 участников: 100 прошли конкурсный отбор среди 1 099 кандидатов, ещё 50 — выпускники первого потока, намеренные довести свои проекты до реализации. Представители 49 регионов получили место в программе.
«Команда России» рассчитана на молодых управленцев до 35 лет и объединяет лидеров из органов власти, подведомственных организаций, общественных структур и некоммерческого сектора. Обязательное условие участия — наличие проекта или инициативы, готовых к запуску или находящихся на высокой стадии готовности. Отбор включал заполнение анкет, мотивационные ролики, презентации инициатив и оценку опыта кандидатов; конкурс достигал 10 человек на место, отметили организаторы.
Нижегородскую область во втором потоке представляют: Никита Горячев, Екатерина Данилова, Анна Круглова, Айгул Гулуева, Мария Зиберт, Светлана Каляманова, Никита Роль, Любовь Шаманина, Аида Байрамова, Артемий Николаев и Эдвард Папазян. Их проекты охватывают международное сотрудничество, краеведение, здравоохранение, креативные индустрии, спорт и профориентацию.
В частности, Никита Горячев развивает международный проект «Межгосударственный кадровый обмен: опыт и компетенции для развития регионов‑партнёров», Мария Зиберт — форум «День борьбы с артритом», а Айгул Гулуева предлагает проект «Гордость быть нижегородцем», предполагающий создание сообщества молодых амбассадоров, экспедиции по малым городам и современный путеводитель — «Атлас нижегородской гордости».
«Моя цель — перейти от лидера‑активиста к системному управленцу, чтобы проект жил без моей ежедневной энергии», — сказала Гулуева.
Онлайн‑этап программы продолжается до 15 августа 2026 года и включает три блока: «Цели и ценности» (приоритеты национального развития и лучшие практики в социальной, демографической и культурной политике), «Управление и лидерство» (командная работа, управленческое мышление, масштабирование инициатив) и «Инструменты реализации» (социальная архитектура, медиакоммуникации, цифровые технологии, поиск ресурсов). Очный финал запланирован на конец августа 2026 года в Мастерской управления «Сенеж», где участники представят проекты федеральным и региональным руководителям и экспертам.
По завершении программы участники получат экспертную, информационную и постпрограммную поддержку в экосистеме Президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также в корпоративных университетах и Центрах развития компетенций государственных и муниципальных служащих.