КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Всероссийский детcкий центр «Смена» в Анапе разместил 500 детей из «Артека», сообщил РИА Новости председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.
В понедельник глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября. В пресс-службе Минпросвещения РФ РИА Новости рассказали об организованном плановом вывозе детей из «Артека».
«Сейчас достоверно можно сказать, что 500 детей из “Артека” уже в “Смене”, в Анапе», — сказал Гаврилов.
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