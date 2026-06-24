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Центр «Смена» в Анапе разместил 500 детей из «Артека»

В Анапе разместили 500 детей из «Артека».

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Всероссийский детcкий центр «Смена» в Анапе разместил 500 детей из «Артека», сообщил РИА Новости председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.

В понедельник глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября. В пресс-службе Минпросвещения РФ РИА Новости рассказали об организованном плановом вывозе детей из «Артека».

«Сейчас достоверно можно сказать, что 500 детей из “Артека” уже в “Смене”, в Анапе», — сказал Гаврилов.

Он добавил, что уже десятки детских здравниц в диалоге с Ассоциацией подтвердили готовность принимать детей, которые планировали ехать в Республику Крым.

Гаврилов отметил, что в Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края работает горячая линия для заказчиков и родителей, которые захотят перенаправить детей на отдых в региональные лагеря.

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