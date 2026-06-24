Красноярский врач выступила на конференции Ассоциации детских больниц

Заместитель главного врача по медицинской части по детству Красноярского центра охраны материнства и детства Эльмира Ахмедова приняла участие в 27‑й Всероссийской конференции Ассоциации детских больниц России. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Участниками конференции стали 90 главных врачей и ведущих специалистов из 52 регионов. Эльмира Ахмедова в своем выступлении осветила ключевые достижения региона в диагностике и лечении онкологических заболеваний у детей, внедрение современных протоколов терапии и междисциплинарного подхода. Также была представлена маршрутизация пациентов при подозрении на онкологическое заболевание и обозначены перспективные направления развития отрасли.
«В ходе дискуссий мы обсудили актуальные вопросы: современные подходы к реконструкции действующих медицинских учреждений, принципы проектирования новых зданий с учетом потребностей пациентов и персонала, внедрение и поддержание системы менеджмента качества в медицинских организациях. Особую ценность представили практики других регионов: участники поделились инновационными решениями в организации медицинской помощи и лечебных методиках», — отметила Эльмира Ахмедова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.