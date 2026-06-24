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Женщина погибла на водоёме в Неклиновском районе 23 июня

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В селе Гаевка Неклиновского района Ростовской области 23 июня в Миусском лимане утонула женщина. Сейчас спасатели и правоохранители выясняют, кем была погибшая и как случилась трагедия.

При этом за прошедшие сутки сотрудники МЧС спасли из воды двух человек. Кроме того, они ликвидировали семь техногенных пожаров, потушили три очага горения сухой травы и помогли разобраться с последствиями восьми дорожных аварий.

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