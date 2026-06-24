Женщина погибла на водоёме в Неклиновском районе 23 июня

В селе Гаевка Неклиновского района Ростовской области 23 июня в Миусском лимане утонула женщина. Сейчас спасатели и правоохранители выясняют, кем была погибшая и как случилась трагедия.
При этом за прошедшие сутки сотрудники МЧС спасли из воды двух человек. Кроме того, они ликвидировали семь техногенных пожаров, потушили три очага горения сухой травы и помогли разобраться с последствиями восьми дорожных аварий.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше