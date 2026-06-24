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Хабаровчане с 1 июля смогут заключать сделки с недвижимостью по биометрии

Использование системы для граждан по желанию.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жителям Хабаровского края с 1 июля 2026 года станет доступна Единая биометрическая система. С ее помощью желающие смогут подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Биометрия предусмотрена в качестве дополнительного фактора подтверждения наряду с усиленной квалифицированной электронной подписью. Доступ к сервису будет осуществляться через портал «Госуслуги». Сочетание этих двух факторов повысит уровень безопасности сделок и обеспечит дополнительную защиту имущественных прав граждан. Это очередной шаг на пути цифровизации, что сократит сроки получения услуг Росреестра и сделает их еще более удобными для наших пользователей, — сказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко.

Использование биометрии при оформлении сделок является необязательным. Так, проверить статус подключения системы и отозвать согласие на обработку биометрических данных можно на портале «Госуслуг».

В Росреестре по Хабаровскому краю также напомнили о других мерах по обеспечению безопасности электронных сделок. Одной из таких является обязательное письменное согласие собственника на регистрацию права собственности на основании документов, подготовленных в электронном виде. Помимо этого, для подачи заявления в Росреестр дистанционно необходима квалифицированная электронная подпись.

— Это надежный инструмент по защите прав граждан при совершении сделок, но в этом случае необходимо получать сертификат в удостоверяющем центре, платить за него, настраивать программное обеспечение, — добавили в хабаровском Росреестре.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о суперсервисе «Поступление в вуз онлайн», благодаря которому поступающие смогут отозвать согласие на зачисление в онлайн-режиме.