Хабаровчане с 1 июля смогут заключать сделки с недвижимостью по биометрии

— Биометрия предусмотрена в качестве дополнительного фактора подтверждения наряду с усиленной квалифицированной электронной подписью. Доступ к сервису будет осуществляться через портал «Госуслуги». Сочетание этих двух факторов повысит уровень безопасности сделок и обеспечит дополнительную защиту имущественных прав граждан. Это очередной шаг на пути цифровизации, что сократит сроки получения услуг Росреестра и сделает их еще более удобными для наших пользователей, — сказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко.