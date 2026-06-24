«Сдает квартиру мамы или брата». Налоговый консультант сказала о причинах, которые приведут к штрафам, пени, доначислении налога при сдаче жилья в аренду в Беларуси

В качестве примера налоговый консультант привела случай, когда физическое лицо сдает имущество, которое фактически принадлежит его близким родственникам маме или брату, при этом статус ИП не оформляет, а оформляет самозанятость, но фактически деятельностью не занимается. Или собственник сдает свои квартиры посуточно, но имеет при этом помощников, которые фактически выполняют функции сотрудников. В таком случае ему необходимо регистрировать ИП, подчеркнула специалист.