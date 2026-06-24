«Сдает квартиру мамы или брата». Налоговый консультант сказала о причинах, которые приведут к штрафам, пени, доначислении налога при сдаче жилья в аренду в Беларуси

Типичные нарушения, которые чаще всего налоговики выявляют при проверке арендного бизнеса, назвала налоговый консультант Ирина Манюта.
Что касается сдачи жилья в аренду физическими лицами, то самое частое нарушение — сдача квартиры без уплаты налогов.
Второе частое нарушение у частников — подмена предпринимательской деятельности самозанятостью.
В качестве примера налоговый консультант привела случай, когда физическое лицо сдает имущество, которое фактически принадлежит его близким родственникам маме или брату, при этом статус ИП не оформляет, а оформляет самозанятость, но фактически деятельностью не занимается. Или собственник сдает свои квартиры посуточно, но имеет при этом помощников, которые фактически выполняют функции сотрудников. В таком случае ему необходимо регистрировать ИП, подчеркнула специалист.
Ирина Манюта предупредила, что при выявлении фактов нелегальной сдачи имущества, субаренды без статуса ИП или подмены предпринимательской деятельности самозанятостью, белорусам грозят доначисление налога (полное взыскание сумм налогов за весь период скрытой деятельности со всей полученной выручки), начисление пени (за каждый день просрочки платежа), крупные штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность, вплоть до конфискации полученного дохода.
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