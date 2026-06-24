Спортсмены Хабаровского края завоевали десять медалей на чемпионатах России по спорту глухих и слепых

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в Калининграде прошёл чемпионат России по спорту глухих в дисциплинах греко-римская и вольная борьба. Участвовали более 100 спортсменов из 23 регионов страны. Сборная края привезла шесть медалей. В греко-римской борьбе Александр Самар стал вторым, Денис Гончаров и Никита Назаров взяли бронзу. В вольной борьбе Денис Гончаров стал сильнейшим в своей весовой категории, Никита Назаров завоевал серебро, а Александр Самар — бронзу.