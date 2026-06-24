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Спортсмены Хабаровского края завоевали десять медалей на чемпионатах России по спорту глухих и слепых

Спортсмены Хабаровского края блестяще выступили на престижных всероссийских соревнования.

Источник: Комсомольская правда

Спортсмены Хабаровского края блестяще выступили на престижных всероссийских соревнованиях. В Калининграде и Чебоксарах они завоевали десять медалей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в Калининграде прошёл чемпионат России по спорту глухих в дисциплинах греко-римская и вольная борьба. Участвовали более 100 спортсменов из 23 регионов страны. Сборная края привезла шесть медалей. В греко-римской борьбе Александр Самар стал вторым, Денис Гончаров и Никита Назаров взяли бронзу. В вольной борьбе Денис Гончаров стал сильнейшим в своей весовой категории, Никита Назаров завоевал серебро, а Александр Самар — бронзу.

— Спортсмены показали отличный результат: Денис Гончаров отобрался на чемпионат Европы, который пройдёт осенью в Армении. Никита Назаров выполнил норматив мастера спорта России. Сборная края за всю историю борьбы привезла лучший результат — шесть медалей и второе командное место, — отметил тренер Игорь Мицкин.

В Чебоксарах завершился чемпионат России по спорту слепых в дисциплине самбо. Турнир объединил более 70 атлетов из 15 регионов. Хабаровские спортсмены завоевали четыре медали. Дмитрий Лаврентьев и Василий Кутуев стали чемпионами в своих весовых категориях, Татьяна Балабанова добавила серебро, Юрий Клец и Виктор Руденко — бронзу.

— Команда выступила очень достойно. Виктор Руденко занял третье место из-за травмы и сейчас готовится к чемпионату Европы, который пройдёт в августе в Хейдельберге, Германия, — рассказал тренер Роман Халиков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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