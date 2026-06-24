В Оханске начнут взимать туристический налог

Размер налога в 2027 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году он вырастет до 2%, в 2029 году — 3%, в 2030 году — 4%, а с 2031 года станет 5%. При этом налог не будет применяться при предоставлении услуг несовершеннолетним.