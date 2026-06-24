Где и во сколько выступит DJ Smash в Красноярске 27 июня 2026?

О локации и начале концерта, а также о том, как получить бесплатный билет на него — в нашем материале.
27 июня в День молодёжи 2026 в Красноярске выступит DJ Smash. Где состоится концерт и во сколько он начнётся?
По данным администрации города, выступление артиста состоится на площади перед Большим концертным залом Красноярской краевой филармонии по адресу проспект Мира, 2Б.
Начало концерта запланировано на 21:00.
Вход на мероприятие возможен после регистрации в чат-боте мессенджера MAX, пройдя которую гость события получает бесплатный билет.
Напомним, DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) — 44-летний российский диджей, композитор и музыкальный продюсер, лауреат множества премий, среди которых MTV Russia Music Awards, «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ». Широкую известность артисту принесли хиты «Волна» и «Moscow Never Sleeps».
Полную программу Дня молодёжи 2026 в Красноярске смотрите здесь.