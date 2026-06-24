В Могилеве пенсионерка осталась без квартиры из-за одного рокового звонка

Так, к правоохранителям обратилась 59-летняя могилевчанка, которая лишилась более 180 тысяч белорусских рублей и квартиры. Женщина рассказала, что все началось с того, что ей в мессенджере позвонили из службы по замене домофонов. Мнимому сотруднику она продиктовала личные данные. А после первого разговора ей уже перезвонил якобы правоохранитель, заявивший, что на нее прямо сейчас будто бы оформляются кредиты и хотят забрать жилье.