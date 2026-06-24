В Могилеве пенсионерка осталась без квартиры из-за одного рокового звонка

Жительница Могилева осталась без квартиры из-за одного рокового звонка в мессенджере, рассказали в УВД Могоблисполкома.
Так, к правоохранителям обратилась 59-летняя могилевчанка, которая лишилась более 180 тысяч белорусских рублей и квартиры. Женщина рассказала, что все началось с того, что ей в мессенджере позвонили из службы по замене домофонов. Мнимому сотруднику она продиктовала личные данные. А после первого разговора ей уже перезвонил якобы правоохранитель, заявивший, что на нее прямо сейчас будто бы оформляются кредиты и хотят забрать жилье.
Пенсионерка испугалась, согласилась сотрудничать и, чтобы «помочь следствию», стала безропотно слушать мошенников. Горожанка продала свою квартиру, взяла три кредита в банках, а затем все деньги от продажи — более 160 тысяч рублей завезла в Минск и передала неизвестному курьеру. Еще более 30 тысяч рублей кредитных средств она перевела через инфокиоск на иностранный расчетный счет.
— Стоит отметить, что и риелторы, и работники банка пытались остановить потерпевшую, но пенсионерка никого не послушала, — прокомментировали в УВД.
А другая белоруска вернулась домой после длительного пребывания за границей и получила пять лет тюрьмы.
Еще в Минске пожилая пара заявила в милицию на мнимого соседа.