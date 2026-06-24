В Перми внесли изменения в правила выявления и демонтажа самовольных объектов

Одним из нововведений стало регулирование восстановления территорий после демонтажа. Приводить в надлежащее состояние муниципальный земельный участок в соответствии с Правилами благоустройства после сноса незаконного объекта будет департамент дорог и благоустройства администрации Перми. Если нестационарный торговый объект размещен на частной территории, то обязанность по ее уборке возложат на собственника.