Антифрод-системы банка защитили ростовчанин от потери 54 млн рублей в 2026 году

Ещё один случай был выявлен в ростовском отделении: женщина обратилась с просьбой досрочно снять 600 тыс. руб., объяснив это необходимостью помочь племяннику оплатить похороны. Автоматическая система расценила операцию как подозрительную и заблокировала ее, после чего специалисты банка вышли на связь с клиенткой. Выяснилось, что несколько недель она вела переписку с женщиной, представлявшейся сотрудницей ФСБ и уверявшей, будто с ее счета финансировалась террористическая деятельность. Когда банковские работники связались с племянником, тот оказался в полном неведении о происходящем. После прибытия полиции и разъяснительной беседы клиентка осознала, что стала жертвой манипуляции, и отказалась от снятия средств.