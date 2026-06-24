В Хабаровском крае сотрудница ПВЗ украла товары на 400 тысяч рублей

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастна 19-летняя сотрудница ПВЗ. По данным следствия, она заказывала товары на свой аккаунт, после получения оформляла отказ, но фактически не возвращала их, оставляя себе для личного пользования.