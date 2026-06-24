В Хабаровском крае сотрудница ПВЗ украла товары на 400 тысяч рублей

В Амурске Хабаровского края сотрудники полиции раскрыли кражу товаров на сумму около 400 тысяч рублей в пункте выдачи заказов, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В дежурную часть ОМВД по Амурскому району обратился специалист службы безопасности торговой площадки. Он сообщил о недостаче товара в пункте выдачи заказов.
В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастна 19-летняя сотрудница ПВЗ. По данным следствия, она заказывала товары на свой аккаунт, после получения оформляла отказ, но фактически не возвращала их, оставляя себе для личного пользования.
Во время обыска по месту жительства в Амурске у неё изъяли имущество на сумму ущерба: стиральную машину, кондиционер, два холодильника, телевизор, компьютер и ковёр.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.