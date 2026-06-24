Есть жертвы: что известно об атаке БПЛА на Нижегородскую область 24 июня

В связи с атакой БПЛА в нижегородском аэропорту имени Чкалова вводились временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Росавиация сообщила о них в районе 8:00. Ограничения в воздушной гавани сняли в 10:00. По данным онлайн-табло аэропорта, были отменены и задержаны несколько рейсов. Так, не состоятся вылеты в Ереван, Москву, и Сочи. Кроме того, из столицы Приволжья с опозданием отправятся рейсы в Анталью, Самару, Сочи и Москву.