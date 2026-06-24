Есть жертвы: что известно об атаке БПЛА на Нижегородскую область 24 июня

С ночи 24 июня в Нижегородской области отражают массированную атаку беспилотников. К сожалению, жертв избежать не удалось — в результате налета дронов погибли два человека. Портал «Живем в Нижнем» рассказывает, что известно на данный момент.
Что произошло?
Атаку БПЛА отражают в Нижегородской области с ночи. Сообщения о введении режима беспилотной опасности на территории региона поступили в районе 2:00. Пока что оповещения о его отмене не поступали. Как рассказал губернатор Глеб Никитин, над областью на данный момент сбили 23 беспилотника самолетного типа. Всего над российскими регионами сбили 323 БПЛА.
Предварительно установлено, что в результате атаки дронов на Нижегородскую область был поврежден промышленный объект, несколько машин и домов.
«Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. Прошу сохранять спокойствие. Оперативные службы работают на месте, осуществляют ликвидацию последствий инцидентов. Силы ПВО продолжают защищать небо над регионом», — написал глава Нижегородской области.
Напомним, накануне появилась информация о создании в Нижегородской области министерства защиты от БПЛА. Ведомству предстоит защищать важные объекты критической инфраструктуры, энергетики, транспорта. Представители министерства также будут проводить работу по созданию мобилизационного резерва.
Есть погибшие и пострадавшие.
К сожалению, в результате налета дронов погибли два человека, еще двое пострадали. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что трагедия произошла на территории «большого» Нижнего Новгорода. Два нижегородца погибли в результате возгорания дома после попадания обломков.
Двое пострадавших мужчин находятся сейчас в больнице. По предварительным оценкам медиков, их жизни ничего не угрожает. Власти держат постоянную связь с медучреждением.
Локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры на данный момент оценивают эксперты. Нижегородское правительство обещает помочь пострадавшим и семьям погибших. Соблюдение прав граждан, которые пострадали во время атаки дронов, также контролирует прокуратура. На месте падения обломков работают сотрудники надзорного ведомства — они следят за ликвидацией последствий.
До этого атака БПЛА с жертвами происходила в Нижегородской области в середине августа 2025 года. В результате «прилета» в Арзамасском округе погибли два человека.
Ограничения в аэропорту.
В связи с атакой БПЛА в нижегородском аэропорту имени Чкалова вводились временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Росавиация сообщила о них в районе 8:00. Ограничения в воздушной гавани сняли в 10:00. По данным онлайн-табло аэропорта, были отменены и задержаны несколько рейсов. Так, не состоятся вылеты в Ереван, Москву, и Сочи. Кроме того, из столицы Приволжья с опозданием отправятся рейсы в Анталью, Самару, Сочи и Москву.