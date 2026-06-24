Народные приметы на 25 июня: чего нельзя делать в день Петра Солнцеворота?

25 июня православная церковь чтит память преподобного Петра Афонского, прожившего в уединённой молитве на святой горе более полувека, и преподобного Онуфрия Великого — египетского пустынника, который 60 лет провёл в полном одиночестве в Фиваидской пустыне, питаясь лишь финиками и водой.
На Руси этот день прозвали "Петр Солнцеворот, так как с этого момента световой день начинал убывать, поворачиваясь к зиме, хотя летняя жара ещё только набирала силу. Еще за два наименования — Рыболов и Капустник — дата обязана традициям: крестьяне заканчивали высадку овощей, а рыбаки рассчитывали на богатый улов.
В старину с этим днем был связано множество примет и суеверий, некоторые из них дошли до наших дней. Расскажем, как было принято вести себя в давние времена 25 июня, чтобы не навлечь на себя беду.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 25 июня: что нельзя делать.
Наши предки в этот день никогда не носили черное, темная одежда якобы забирает у человека силы и навлекает на него неудачи.
Нельзя начинать крупные дела, ссориться и конфликтовать — считалось, что любая неосторожность в этот день способна обернуться длительными проблемами, а горькие слова вернутся к обидчику в тот же год.
В старину 25 июня запрещалось косить траву. Бытовало мнение, что в зарослях дремлет нечисть. Если ее разбудить, то всем придется лихо.
Не рекомендуется проливать воду на стол или пол — к слезам.
Также не следует сплетничать — зубы болеть будут.
Мудрецы на Руси наставляли молодежь: не болтайте ногами под лавкой — судьбу не устроите. Незамужним девушкам запрещали примерять чужие бусы. Якобы так можно забрать себе неприятности хозяйки украшений, что помешает встретить достойного кавалера и отправиться с ним под венец.
Наконец, на Петра Солнцеворота ни в коем случае не стоит пить горькую. Употребление алкоголя, согласно народным суевериям, может привести в долговую яму.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 25 июня: что можно делать.
В день Петра Солнцеворота, если верить приметам, нужно делать добрые дела. Чем больше — тем лучше, говорили на Руси: за семь хороших поступков семь грехов прощается.
Чтобы поправить финансовое положение, 25 июня наши предки проводили хитрый обряд. Нужно было одолжить монету у самого зажиточного человека в деревне и положить ее в свой кошелек. На следующий день следовало вернуть долг, но уже своими деньгами. Монету богача следовало оставить себе и никогда не тратить. Якобы она станет «магнитом» для денег.
Главные занятия дня — рыбалка и приготовление ухи (особенно ценилась «красная»), работа с поздней рассадой в огороде и общение с близкими.
Еще в дохристианские времена у наших пращуров существовала традиция готовить блюда из капусты. Можно испечь пирожки или сварить щи, тогда целый год в семье голода не будет.
Также до Крещения Руси был известен обычай встречи Солнца. Люди выходили на холмы или пригорки, чтобы исполнить для светила благодарственную песню. Тогда, согласно народным поверьям, урожай будет щедрым.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 25 июня.
В народе говорили: «Пётр солнце поворачивает — жара до сентября качается». Если утром выпала обильная роса, урожай будет хорошим, а вот дождь в этот день предвещал тяжёлый сенокос.
Ясное звёздное небо сулило сухую погоду, а белые тучи на западе — град. Когда ласточки летали низко, наши пращуры ждали дождя, высоко — ясного дня.
Туман в старину считали предвестником потепления. Но если он опускался на улицы ночью, то люди опасались проливных дождей.
Кваканье лягушек на закате — к жаре. Но если на пруду тихо, завтра похолодает.
Именинники 25 июня.
В этот день именины отмечают Андрей, Анна, Арсений, Иван, Пафнутий, Пётр, Степан, Тимофей, Феофан, Феофил и Юлиан.