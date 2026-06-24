Народные приметы на 25 июня: чего нельзя делать в день Петра Солнцеворота?

Чтобы поправить финансовое положение, 25 июня наши предки проводили хитрый обряд. Нужно было одолжить монету у самого зажиточного человека в деревне и положить ее в свой кошелек. На следующий день следовало вернуть долг, но уже своими деньгами. Монету богача следовало оставить себе и никогда не тратить. Якобы она станет «магнитом» для денег.