На «Красноярских Столбах» рабочие очищают Каштаковский маршрут от сушняка

В национальном парке «Красноярские Столбы» идут работы по подготовке к обустройству Каштаковской тропы. На популярном туристическом маршруте государственные инспекторы убирают валежник, сухостой и древесный мусор, оставшийся после санитарно-оздоровительных мероприятий. Ранее на Каштаковском маршруте мы провели выборочную рубку неликвидной древесины. Основанием для этого стали акты лесопатологического обследования, в соответствии с которыми и были назначены санитарно-оздоровительные мероприятия, — рассказал заместитель директора нацпарка по охране, координатор лесохозяйственных работ Иван Кириллов. Специалисты убирают сушняк вдоль пешеходной зоны, затем его измельчителем перерабатывают в щепу. Ее используют для восстановления разрушенных отрезков маршрута или же рассыпают на проблемных участках леса для улучшения качества покрова.