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В Ачинске подросток на мотоцикле протаранил грузовик

В Ачинском округе произошло ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 23 июня в Ачинске на улице 1-я Пригородная произошла очередная авария с участием подростка на мотоцикле. Как пишет сетевое издание «ОСА» со ссылкой на Госавтоинспекцию Красноярского края, 15-летний водитель «хрустика» без номеров врезался в грузовик Nissan Diesel. В это время водитель большегруза поворачивал с Розы Люксембург.

По версии полицейских, мотоцикл школьнику подарил отец. Однако мать утверждает, что запрещала ему кататься (при этом ключи находились в свободном доступе).

Юный водитель-бесправник попал в больницу, мотоцикл — на штрафстоянку.

Выясняются все обстоятельства случившегося.