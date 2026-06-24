В Ачинске подросток на мотоцикле протаранил грузовик

Вечером 23 июня в Ачинске на улице 1-я Пригородная произошла очередная авария с участием подростка на мотоцикле. Как пишет сетевое издание «ОСА» со ссылкой на Госавтоинспекцию Красноярского края, 15-летний водитель «хрустика» без номеров врезался в грузовик Nissan Diesel. В это время водитель большегруза поворачивал с Розы Люксембург.