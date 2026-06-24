В Петербурге состоялся праздник «Ключи от лета» в честь Дня защиты детей

Праздник «Ключи от лета», посвященный Дню защиты детей, прошел 1 июня в Санкт-Петербурге по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Адмиралтейского района города.
Ребята и их родители вместе соревновались в любимых дворовых играх, прыгали через резиночку и передавали друг другу «горячую картошку». Папы показывали мастерство в крестиках-ноликах, мамы играли в футбол, а дети перемещались по станциям, танцевали и получали призы.
«Есть масса способов весело провести время на свежем воздухе. Администрация Адмиралтейского района приглашает на мероприятия, которые будут проходить все лето в скверах и садах района. Ознакомиться с планом можно в группе “ВКонтакте” районной администрации», — отметила первый заместитель главы администрации Адмиралтейского района Полина Бабаева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.