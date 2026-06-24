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За поврежденные деревья у Северного вокзала рабочие заплатят 300 тысяч рублей

Повреждения корневой системы зафиксировали специалисты минприроды.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде напротив Северного вокзала во время проведения работ по благоустройству повредили ивы. Как сообщили в минприроды региона, нарушителей «ждет наказание по всей строгости закона».

Выездное обследование деревьев специалисты министерства провели вместе с представителями мэрии города.

«Зафиксировано грубое нарушение правил охраны зеленых насаждений. В ходе осмотра территории было обнаружено, что под укрывным материалом находятся корни деревьев, поврежденные в ходе производства работ по благоустройству территории. Сотрудники оперативно демонтировали ткань и заактировали все имеющиеся повреждения корневой системы», — говорится в сообщении.

Заведено дело об административном правонарушении, штраф — до 300 тысяч рублей.

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