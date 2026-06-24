Ремонт тротуара на улице Евгения Никонова завершён по обращениям жителей в Московском районе Нижнего Новгорода

В Московском районе Нижнего Новгорода завершился ремонт пешеходного тротуара на участке по улице Евгения Никонова — от улицы 50‑летия Победы до улицы Страж Революции и вдоль дома № 21. По информации районной администрации, инициатива по благоустройству исходила от местных жителей, которые обратились с просьбой привести пешеходную зону в порядок.
Подрядчик восстановил более 1 280 кв. м асфальтобетонного покрытия, а также установил новый бордюр и тротуарную плитку. По словам главы администрации Московского района Владимира Кропотина, жители уже отметили улучшение — ходить по обновлённому тротуару стало гораздо комфортнее. Пешеходная зона востребована: ею пользуются учащиеся школы № 178 и пассажиры, идущие к одноимённой остановке общественного транспорта.
Ранее по обращениям жителей был завершён ремонт тротуара, соединяющего улицу Патриотов, ЖК «Смородина» и Старо‑Автозаводское кладбище в Автозаводском районе.
Ранее сообщалось, что ремонт дорожного покрытия завершен на шести улицах Автозаводского района.