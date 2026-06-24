Ремонт тротуара на улице Евгения Никонова завершён по обращениям жителей в Московском районе Нижнего Новгорода

В Московском районе Нижнего Новгорода завершился ремонт пешеходного тротуара на участке по улице Евгения Никонова — от улицы 50‑летия Победы до улицы Страж Революции и вдоль дома № 21. По информации районной администрации, инициатива по благоустройству исходила от местных жителей, которые обратились с просьбой привести пешеходную зону в порядок.