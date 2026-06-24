В Прикамье частные дома подорожали почти на 3% за полгода

В целом по стране цена частного дома увеличилась за полугодие на 1,7%, и теперь средний объект на этом рынке стоит 7,6 млн руб. Квадратный метр дома подорожал на 2,3%, до 68,7 тыс. руб. При этом предложение за этот же период выросло на 7% по стране.