Верховный суд указал на недопустимость манипулирования ценой на автомобиль

Там рассказали, что в суд с иском к автосалону и связанным с ним организациям обратилась жительница Краснодарского края. При покупке автомобиля с пробегом ей была предоставлена скидка при условии заключения договора на оказание технической помощи стоимостью 200 тысяч рублей. Услуги фактически не оказывались, покупательница решила расторгнуть договор, но уплаченные средства ей не вернули.