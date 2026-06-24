Верховный суд указал на недопустимость манипулирования ценой на автомобиль

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ указал на недопустимость манипулирования ценой на автомобиль навязыванием дополнительных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там рассказали, что в суд с иском к автосалону и связанным с ним организациям обратилась жительница Краснодарского края. При покупке автомобиля с пробегом ей была предоставлена скидка при условии заключения договора на оказание технической помощи стоимостью 200 тысяч рублей. Услуги фактически не оказывались, покупательница решила расторгнуть договор, но уплаченные средства ей не вернули.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляция частично поддержала требования лишь к одной из партнерских организаций, указав, что автосалон не является стороной спорного договора. Кассация с таким подходом согласилась.
«Коллегия по гражданским делам ВС РФ направила дело на новое рассмотрение. Суд отметил, что предложение приобрести авто по сниженной цене только при условии оплаты дополнительных услуг фактически искажает информацию о реальной стоимости товара и создает у потребителя ложное представление о выгодности сделки. При этом доход от подобных схем распределяется между продавцом и аффилированными организациями», — рассказали в пресс-службе.