«Россети Сибирь» рассказали о развитии северных территорий и обновлении сетей в отдаленных поселках Красноярского края

В Лесосибирске состоялся выездной Совет потребителей филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» под руководством председателя Анатолия Матюшенко.
Актуальные вопросы электроснабжения с энергетиками обсудили представители администрации Енисейского округа, смежных сетевых организаций, сбытовой компании и депутатского корпуса.
Директор филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Антон Лукин рассказал о развитии электросетевого комплекса северных территорий и планах на этот год. Показатели аварийности снизились на 52% с начала 2026 года. А ремонтная программа «Северных электрических сетей» увеличена более, чем в три раза, по сравнению с прошлым годом. Основной упор энергетики делают на замену опор, перетяжку проводов и расчиcтку просек.
«В прошлом году мы совместно с правительством Красноярского края подписали регуляторное соглашение, которое позволяет направлять дополнительное финансирование на реализацию ремонтной и инвестиционной программ. Увеличение объема ремонтов и плановые работы по повышению надежности позволят более спокойно пройти предстоящий осенне-зимний период», — отметил директор филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Антон Лукин.
Самое большое количество опор линий электропередачи (ЛЭП) обновят в Сухобузимском, а также в поселках Казачинско-Пировского округа. Об этом рассказал директор производственного отделения «Северные электрические сети» Cергей Степанов.
В деревне Анциферово энергетики приводят в порядок проблемную линию электропередачи напряжением 10 киловольт (кВ). Для повышения надежности электроснабжения там расчистили более 20 гектаров просек в охранной зоне ЛЭП. Вторым этапом работ будет замена 45 опор ЛЭП. Так как линия имеет большую протяженность и проходит по болоту, основная часть работ была выполнена зимой.
Первый заместитель главы Енисейского округа Александр Чижов поднял вопрос про бесхозяйные сети напряжением 0,4 кВ в деревне Анциферово. Жители жаловались на перебои со светом из-за провиса проводов на брошенных сетях. Как системообразующая компания региона, «Россети Сибирь» примет бесхозяйные линии электропередачи на обслуживание филиала.
Массовых обращений по качеству электроснабжения в северной территории нет, отметил представитель сбытовой компании Игорь Мельников. В основном жалобы носят точечный характер и касаются отдельных улиц или домов. Сетевая организация оперативно реагирует на каждую заявку, а совместная работа сторон помогает обеспечивать надёжное электроснабжение потребителей.
На Совете потребителей жителей предупредили об автоматическом ограничении электроснабжения в случаях превышения указанной в договоре мощности.
«Если раньше подавали заявку на одну лампочку, то сейчас люди пользуются большим количеством электроприборов, на которые сети не были рассчитаны. Поэтому следует указывать реальную потребность в электроэнергии», — отметил председатель Совета потребителей Анатолий Матюшенко.
Если разрешенная по договору мощность составляет 5 киловатт, а фактически заявитель потребляет больше, автоматический выключатель будет срабатывать при каждом превышении мощности, пока не заблокируется окончательно. Это приведёт к отключению электроэнергии и необходимости вызова бригады энергетиков. Такие «перегрузы» вредят не только отдельным потребителям, но и всей улице, где сети не рассчитаны на повышенную нагрузку. Поэтому энергетики рекомендуют заранее оценить необходимую мощность и указать её в договоре с сетевой компанией, чтобы избежать отключений электроэнергии зимой.
По словам председателя Казачинско-Пировского окружного Совета депутатов Юрия Озерских, такие совместные мероприятия позволяют поднять проблемные вопросы и привлечь к ним внимание на краевом уровне. Один из таких вопросов — дефицит кадров в электроэнергетике. Особенно остро ощущается нехватка персонала в отдаленных территориях, например, в Мотыгино и других населенных пунктах.
Кроме электромонтеров и мастеров участков, самыми востребованными остаются специалисты службы релейной защиты и автоматики. Таких специалистов очень мало, но компания «Россети Сибирь» готова обучать будущих энергетиков и принимать на работу на выгодных условиях при содействии местной власти по обеспечению жильем.