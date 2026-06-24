«Россети Сибирь» рассказали о развитии северных территорий и обновлении сетей в отдаленных поселках Красноярского края

Если разрешенная по договору мощность составляет 5 киловатт, а фактически заявитель потребляет больше, автоматический выключатель будет срабатывать при каждом превышении мощности, пока не заблокируется окончательно. Это приведёт к отключению электроэнергии и необходимости вызова бригады энергетиков. Такие «перегрузы» вредят не только отдельным потребителям, но и всей улице, где сети не рассчитаны на повышенную нагрузку. Поэтому энергетики рекомендуют заранее оценить необходимую мощность и указать её в договоре с сетевой компанией, чтобы избежать отключений электроэнергии зимой.