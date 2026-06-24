Рост цен в калининградском общепите резко замедлился, эксперты подсчитали средний чек

Средняя стоимость обеда в столовой, кафе или закусочной (за исключением столовых при организациях) достигла 678,7 рубля на человека. По сравнению с апрелем цена увеличилась на 1,4%, с начала года — на 7,3%, а в годовом выражении — на 13,7%. По итогам января — мая рост составил 13,6% относительно аналогичного периода прошлого года.