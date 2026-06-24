Ни одного безопасного пляжа: в Ленинском районе Красноярска купание под запретом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала лета в Ленинском районе Красноярска провели 22 рейда по безопасности на водоемах.
Сотрудники районной администрации вместе со спасателями и полицейскими раздают жителям памятки о правилах поведения у воды и проверяют, сохранились ли запрещающие знаки в необорудованных местах.
В администрации подчеркивают: на территории Ленинского района нет ни одного места, где купание разрешено. Это означает, что водоемы не соответствуют требованиям безопасности, а рядом нет спасательных постов для оказания помощи.
За купание в необорудованных местах предусмотрен штраф от 500 до 3 тысяч рублей.